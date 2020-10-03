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اقتصاد

عيار 21 بـ833 جنيها.. أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
ذهب
ذهب
آمنة عبدالعظيم
يعرض "صدى البلد"، أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، السبت ، 3  أكتوبر  2020،  حيث بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها.

وسجل عيار 24 اليوم نحو 948.55 جنيه وعيار 18 سجل اليوم 711 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب 6640 جنيها.

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وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
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