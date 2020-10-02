ماكرون يدعو إلى فهم أفضل للإسلام وتعليم اللغة العربية

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك أزمة تخص الدين الإسلامي في جميع أنحاء العالم، سببها التوترات مع الأصوليين.





وأضاف ماكرون في حديثه عن خطة عمله ضد "الانعزالية الإسلامية" أن فرنسا عليها مكافحة الانفصالية الإسلامية التي تخلق مجتمعا مضادا داخل بلاده.





ودعا الرئيس الفرنسي إلى "فهم أفضل للإسلام" وتعليم الللغة العربية، متمنيا أن يكون الإسلام في فرنسا متناغما مع الجمهورية وخاليا من التأثيرات الخارجية.





وأشار ماكرون إلى ضرورة تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، من خلال تشجيع الجمعيات الإسلامية على الإفصاح عن تبرعاتها ووضع حد لنظام التمويل الغامض.



