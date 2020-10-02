فيه خلق آدم عليه السلام.. الحبيب علي الجفري يوضح فضل يوم الجمعة

قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن يوم الجمعة هو أفضل أيام الله ، وقال سيدنا محمد ﷺ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .. فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض .. وفيه النفخة.. وفيه الصعقة ..فأكثروا علي من الصلاة .. فإن صلاتكم معروضة علي .. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ (أي بليت)





وقال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن اللهم صلّ وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.







وقال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، إ‏ن من دعاء النبي‬ صلى الله عليه وسلم في الصباح "‏اللهم بِكَ أصبَحْنا، وبِكَ أمسينا، وبِكَ نحيا وبِكَ نَموتُ، وإليكَ النُّشُورُ" ‏وفي المساء: ‏اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المَصير.









وقال: "أنا خير منه خطيئة الشيطان الكبرى التي كانت سببا في طرده على الرغم من كثرة عباداته، فليتنبه الجميع من هذا المنزلق الذي يهوي بصاحبه وهو يظن أنه على دين.





وأضاف: اللهم ارزقنا من صدق الأدب معك ما نقفُ به على قدم الأدب مع خلقك، ومن معرفة حقيقة أنفسنا ما تفتح به لقلوبنا أبواب معرفتك، يا فتّاح يا وهّاب.



