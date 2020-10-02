AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

فيه خلق آدم عليه السلام.. الحبيب علي الجفري يوضح فضل يوم الجمعة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:51 م
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
Advertisements
محمود ضاحي
قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن يوم الجمعة هو أفضل أيام الله ، وقال سيدنا محمد ﷺ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .. فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض .. وفيه النفخة.. وفيه الصعقة ..فأكثروا علي من الصلاة .. فإن صلاتكم معروضة علي .. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ (أي بليت)

وقال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن اللهم صلّ وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، إ‏ن من دعاء النبي‬ صلى الله عليه وسلم في الصباح "‏اللهم بِكَ أصبَحْنا، وبِكَ أمسينا، وبِكَ نحيا وبِكَ نَموتُ، وإليكَ النُّشُورُ" ‏وفي المساء: ‏اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المَصير.

وحذر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات من منزلق الأفضلية أو الاستعلاء.

وقال: "أنا خير منه خطيئة الشيطان الكبرى التي كانت سببا في طرده على الرغم من كثرة عباداته، فليتنبه الجميع من هذا المنزلق الذي يهوي بصاحبه وهو يظن أنه على دين.

وأضاف: اللهم ارزقنا من صدق الأدب معك ما نقفُ به على قدم الأدب مع خلقك، ومن معرفة حقيقة أنفسنا ما تفتح به لقلوبنا أبواب معرفتك، يا فتّاح يا وهّاب.

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحبيب علي الجفري: 9 كلمات لم يدع بها مسلم إلا استجاب له

خطيئة الشيطان الكبرى.. الحبيب علي الجفري يحذر من 3 كلمات

دعاءالنبي لذهاب الشعور بالوحشة

من دعاء النبي.. 8 كلمات لعلاج الخراج أو الدمل

دعاء النبي عند رؤية ما يعجبه

دعاء الصباح.. الحبيب علي الجفري ينصح بـ 11 كلمة

ترشيحاتنا

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بقيمة 24 دولارا.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة 2-10-2020

الكهرباء: مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر

فيديو.. تجهيزات حفل زفاف أمير شاهين

شاهد| كواليس جلسة محمود الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي

الإسكندرية.. أحمد موسى: الشعب النهارده نازل عشان يدعم مصر والسيسي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكرة مجنونة| شاب ينتقم من حبيبته الخائنة بأغرب طريقة ممكنة.. شاهد ما فعله

غرق أم بعد إنقاذ أطفالها الـ3 من مصير مأساوي .. شاهد

رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور