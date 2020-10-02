قريبا في مصر.. سيات تطرح أتيكا 2021 seat ateca الشكل الجديد الفيس ليفت.. صور

طرح سيارات سيات أتيكا 2021 الشكل الجديد الفيس ليفت وستكون أول سيارات سيات التي ستطرح في مصر موديل 2021. ترددت أنباء حول اقتراب





وقالت الشركة مؤخرا أنها ستبدأ بتقديم موديلات 2021 من باقي الطرازات في الفترة المقبلة.





ومن المنتظر الفترة المقبلة الاعلان عن مواصفات أتيكا الجديدة وأسعارها ومواصفاتها وصورها الرسمية في مصر حيث ستأتي seat ateca 2021 بتغييرات في الشكل وتغيير الشبكة الامامية والفوانيس الأمامية الليد واعادة تصميم فوانيس الشبوره والمصد الأمامي وتغيير شكل غطاء المحرك.





سيات أتيكا 2021 ستأتي بفوانيس ليد خلفية جديدة كليا ومصد خلفي جديد وسبويلر خلفي وفتحات شكمان جديدة مما سيزيد من طول السيارة وستأتي ايضا يجنزط جديدة 19 انش .





السيارة سيات أتيكا 2021 جاءت بتغييرات داخلية منها الطارة ومقابض الأبواب وفرش السيارة وشاشة تاتش 10.25 انش و مقاعد كهربائية قابلة للتعديل وفتحات الـUSB الجديدة و نظام اضائة داخلي ملون فاخر مثل مرسيدس و شاشة معلومات داخلية تاتش 9.2 انش .

seat ateca 2021 ستأتي بمحرك 1500 سي سي 148 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات دبل كلتش لسرعة استجابة النقلات .



