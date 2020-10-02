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سيارات

قريبا في مصر.. سيات تطرح أتيكا 2021 seat ateca الشكل الجديد الفيس ليفت.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:22 م
سيات أتيكا 2021 seat
سيات أتيكا 2021 seat ateca
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اشرف عطية
ترددت أنباء حول اقتراب طرح سيارات سيات أتيكا 2021 الشكل الجديد الفيس ليفت وستكون أول سيارات سيات التي ستطرح في مصر موديل 2021.

وقالت الشركة مؤخرا أنها ستبدأ بتقديم موديلات 2021 من باقي الطرازات في الفترة المقبلة. 

ومن المنتظر الفترة المقبلة الاعلان عن مواصفات أتيكا الجديدة وأسعارها ومواصفاتها وصورها الرسمية في مصر حيث ستأتي seat ateca 2021 بتغييرات في الشكل وتغيير الشبكة الامامية والفوانيس الأمامية الليد واعادة تصميم فوانيس الشبوره والمصد الأمامي وتغيير شكل غطاء المحرك. 

سيات أتيكا 2021 ستأتي بفوانيس ليد خلفية جديدة كليا ومصد خلفي جديد وسبويلر خلفي وفتحات شكمان جديدة مما سيزيد من طول السيارة وستأتي ايضا يجنزط جديدة 19 انش .

السيارة سيات أتيكا 2021 جاءت بتغييرات داخلية منها الطارة ومقابض الأبواب وفرش السيارة وشاشة تاتش 10.25 انش و مقاعد كهربائية قابلة للتعديل  وفتحات الـUSB الجديدة و نظام اضائة داخلي ملون فاخر مثل مرسيدس و شاشة معلومات داخلية تاتش 9.2 انش . 
 
seat ateca 2021 ستأتي بمحرك 1500 سي سي 148 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات دبل كلتش لسرعة استجابة النقلات . 

سيات أتيكا 2021 متاحة بمحرك 1000 سي سي و الموديل الحالي في مصر متوفر بمحرك 1400 سي سي و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك ثمان سرعات والمحرك التي تطرح بة في مصر مصر تيربو بقوة 150 حصان . 
قريبا في مصر.. سيات تطرح أتيكا 2021 seat ateca الشكل الجديد الفيس ليفت.. صور
قريبا في مصر.. سيات تطرح أتيكا 2021 seat ateca الشكل الجديد الفيس ليفت.. صور
قريبا في مصر.. سيات تطرح أتيكا 2021 seat ateca الشكل الجديد الفيس ليفت.. صور
قريبا في مصر.. سيات تطرح أتيكا 2021 seat ateca الشكل الجديد الفيس ليفت.. صور
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