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رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان لملاقاة أنجيه في الدوري الفرنسي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:19 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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إسماعيل محمود
أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره أنجيه، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي " ليج آن".

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: فلويرنزي - ماركينيوس - كيمبمبي - باكير

خط الوسط: ليوناردو بارديس - ماركو فيراتي - جوليان دراكسلر

خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار دا سيلفا - ماورو إيكاردي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب بارك دو برانس معقل فريق باريس سان جيرمان.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز السابع برصيد 9 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يملكه أنجيه في المركز الثامن.
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