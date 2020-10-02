تشكيل باريس سان جيرمان لملاقاة أنجيه في الدوري الفرنسي

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره أنجيه، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي " ليج آن".
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:
في حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: فلويرنزي - ماركينيوس - كيمبمبي - باكير
خط الوسط: ليوناردو بارديس - ماركو فيراتي - جوليان دراكسلر
خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار دا سيلفا - ماورو إيكاردي.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب بارك دو برانس معقل فريق باريس سان جيرمان.
ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز السابع برصيد 9 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يملكه أنجيه في المركز الثامن.