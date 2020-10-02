تشكيل باريس سان جيرمان لملاقاة أنجيه في الدوري الفرنسي





وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:





في حراسة المرمى: كيلور نافاس





خط الدفاع: فلويرنزي - ماركينيوس - كيمبمبي - باكير





خط الوسط: ليوناردو بارديس - ماركو فيراتي - جوليان دراكسلر





خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار دا سيلفا - ماورو إيكاردي.





وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب بارك دو برانس معقل فريق باريس سان جيرمان.





ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز السابع برصيد 9 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يملكه أنجيه في المركز الثامن.

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره أنجيه، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي " ليج آن".