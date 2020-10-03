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تعليم

مستشفى الطلبة يستقبل طلاب كلية العلوم لإجراء الكشف الطبي اليوم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:36 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أحمد علام

يتوجه الطلاب الجدد بكلية العلوم – رياض الاطفال  بجامعة القاهرة اليوم إلى المستشفي الجامعي لإجراء الكشف الطبي، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

 

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وجاء موعد الكشف الطبي لكلية العلوم على النحو التالي :

 

كلية علوم – رياض اطفال من حرف (أ) إل حرف (غ) 3-10-2020


جدير بالذكر أن مستشفى الطلبة بالجيزة، بدأت في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C.


وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وقاموا بتوزيع نسخ من أدلة جامعة القاهرة التي صدرت مؤخرًا للتوعية بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها.


ويستمر الكشف الطبي على الطلاب الجدد، حتى يوم 24 أكتوبر المقبل، بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.

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