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بين الناس

سعدية تستغيث بـ التضامن والقومي للمرأة للحصول على وظيفة: عندي 3 أيتام

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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ناشدت المواطنة سعدية سرحان شحاتة، المقيمة في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن، والمجلس القومي للمرأة لتوفير وظيفة لها مناسبة حيث أنها أرملة وتعول 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

وتقول سعدية في رسالتها: إنها حاصلة على دبلوم تجارة عام 1998، وليس لديها أي دخل تنفق منه على أبنائها الثلاثة، حيث أن زوجها توفي إثر حادث سيارة منذ شهر ونصف تقريبا ولا تتقاضى معاش، وكل ما تطلبه هوا توفير فرصة عمل لها في محافظة المنيا، مناشدة في ذلك المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي". 

للتواصل مع المواطنة 01275627346 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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