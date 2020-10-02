سعدية تستغيث بـ التضامن والقومي للمرأة للحصول على وظيفة: عندي 3 أيتام

ناشدت المواطنة سعدية سرحان شحاتة، المقيمة في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن، والمجلس القومي للمرأة لتوفير وظيفة لها مناسبة حيث أنها أرملة وتعول 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة.





وتقول سعدية في رسالتها: إنها حاصلة على دبلوم تجارة عام 1998، وليس لديها أي دخل تنفق منه على أبنائها الثلاثة، حيث أن زوجها توفي إثر حادث سيارة منذ شهر ونصف تقريبا ولا تتقاضى معاش، وكل ما تطلبه هوا توفير فرصة عمل لها في محافظة المنيا، مناشدة في ذلك المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي".





للتواصل مع المواطنة 01275627346



