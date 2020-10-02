السيطرة على حريق نشب بمحل لبيع المواد الغذائية ببلبيس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمحل جملة لبيع المواد الغذائية بشارع "الدوكار" بمركز شرطة بلبيس وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الوضع وتبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي.





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تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمحل جملة لبيع المواد الغذائية بناحية شارع "الدوكار" بدائرة مركز شرطة بلبيس.





تم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين إمتداد النيران إلى الطابق العلوي فوق المحل، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.





تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن إصابة زوجة صاحب المحل بحروق من الدرجة الأولى في الذراعين وتم نقل المصابة إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.