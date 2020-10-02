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أخبار العالم

طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:04 م
طبيب البيت الأبيض
طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب
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قسم الخارجي
قال شون كونلي طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتمتع بمعنويات جيدة رغم شعوره بالتعب، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف في بيان أن ترامب حصل على علاج تجريبي من أجسام مضادة صناعية، لمساعدته في مكافحة المرض.

وذكر أن ترامب تلقى جرعة تقدر بنحو 8 جرام من علاج يطوره ريجينيرون"  والذي أظهر نتائج مشجعة خلال التجارب السريرية على المرضى، مضيفا أن عملية الحقن تمت بنجاح.

وأوضح أن الرئيس يتناول الزنك وفيتامين د، ودواء الميلاتونين وأيضا الأسبرين بشكل يومي، حسبما جاء في البيان.

وأشار إلى أن فريقا من الخبراء يتابع الحالة الصحية لترامب والسيدة الأولى ميلانيا، مضيفا أنها في حالة جيدة لكنها تعاني من سعال خفيف والصداع.

وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارة الرئيس أنهم يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.
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