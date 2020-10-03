احتفالا بالعيد القومى للمحافظة..382 كشفا مجانيا في أول أيام القافلة الطبية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق فعاليات القافلة الثانية ضمن ال ٤٠ قافلة التى اعلنت محافظة الغربية عن تنظيمها احتفالا بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر ، حيث تم تنظيم قافلة طبية علاجية بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى .

كما ضمت تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان بالإضافة إلى التحاليل الطبية والأشعة.





ومن جانبه أشار الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم صرف علاج مجاني لجميع المترددين بإجمالي ٣٨٢ حاله في اليوم الأول، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس الكورونا المستجد والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة.



ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن هذه الزيارة تأتي في إطار احتفال محافظة الغربية بالعيد القومي ، مشيرًا إلى أنه سيتم الاحتفال هذا العام من خلال عددًا من الفاعليات منها تنفيذ ٤٠ قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية على مدار الشهر ، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية يوم السابع من أكتوبر ، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر ، وافتتاح عددًا من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر. كما قامت مديرية الأوقاف بتوزيع ٤ طن من اللحوم الطازجة على القرى الأكثر احتياجًا بمراكز زفتى والسنطة وقطور وبسيون وكفر الزيات.



