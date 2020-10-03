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كيف تصنعي أحذية مغلفة بالقماش

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
كيف تصنعي أحذية مغلفة
كيف تصنعي أحذية مغلفة بالقماش
أسماء عبد الحفيظ

لدينا جميعًا ملابس غير مستخدمة تتقادم بهدوء في الجزء الخلفي من خزائننا ، أو داخل الصناديق التي لم نفتحها منذ زمن بعيد. أخرجهم جميعًا، واختر الأحذية المسطحة التي ترغب في تحويلها إلى حذائك الجديد الملون وغير التقليدي،وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.


الأحذية (الشقق العادية)

حوّل ملابسك القديمة إلى أحذية ملونة وغير تقليدية!

لدينا جميعًا ملابس غير مستخدمة تتقادم بهدوء في الجزء الخلفي من خزائننا ، أو داخل الصناديق التي لم نفتحها منذ زمن بعيد. أخرجهم جميعًا ، واختر الأحذية المسطحة التي ترغب في تحويلها إلى حذائك الجديد الملون وغير التقليدي.


المواد:

الأحذية (الشقق العادية)

الملابس القديمة الملونة

Mod Podge (غراء / غراء لقاعدة الماء) ، أو يمكنك استخدام غراء ساخن.

فرشاة الرسم

قطعة من الساتان أو القماش لتزيين حواف الحذاء.

الخرز، القوس لتزيين الحذاء.

الطريقة:

قطع قطع متطابقة مربعة الشكل من القماش الملون من القمصان القديمة ، أو الملابس التي تختارها. يجب أن يكون حجم القماش طويلًا بما يكفي لتغطية الحذاء ، لكن تأكد من وجود القليل من الزائدة لجعل القماش يصل إلى الحافة المنحنية للحذاء ، وتأمين تحته. يمكنك اختيار أن يكون لديك نمط لوني (وردي ، أزرق ، وردي ، أزرق) ، أو وضعها بشكل عشوائي كما تذهب. تأكد من وجود قطعة قماش كافية لتغطية كلا الحذاءين.

خذ قطعة قماش مربعة الشكل ، واطوِ الحواف لجعلها ناعمة. سيعتمد عرض المربع عليك. من الناحية المثالية ، سيكون عرض بوصة واحدة جيدًا لعرض الملابس الملونة المختلفة. صمغ الحواف المطوية. بمجرد أن تقرر مكان وضع قطعة القماش المربعة ذات الحواف الناعمة ، انشر الغراء باستخدام فرشاة الطلاء على سطح الحذاء. الصق قطعة القماش على السطح ، والغطاء مع الغراء مرة أخرى. كرر نفس العملية حتى يتم تغطية الحذاء بالكامل بقطعة قماش ملونة.

الآن ضع شريط من الساتان أو قطعة قماش على حواف الحذاء لتغطية الحواف. كما يمكنك استخدام بعض الخرز أو القوس لتزيين الحذاء.

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