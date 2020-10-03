لإعادة التدوير... كيفية صنع دومية من ورق التواليت

كيف يمكننا صنع دومية من بعض المواد عديمة الفائدة أو المعاد تدويرها. سنصنع حرفة جميلة من تلك المواد القابلة لإعادة التدوير ، هناك أشياء كثيرة بجانبنا ونعتقد أن بعضها صالح للاستخدام والبعض الآخر غير صالح للاستخدام. لكن يمكننا صنع أشياء كثيرة أو أنواع مختلفة من الحرف من تلك الأشياء غير القابلة للاستخدام عن طريق إعادة التدوير. على سبيل المثال ، يمكننا أن نصنع دومية جميلة كحرفة من أنبوب ورق التواليت ، إنه مشروع لصنع حرفة من مواد معاد تدويرها. دعونا نرى عملية كيف يمكننا تحقيق ذلك، وفقا لما نشره موقع Dekoor.

ما هي المواد اللازمة لمشروعنا:

في البداية تحتاج إلى أنبوب من ورق التواليت.

أنت قطعة متوسطة من الورق باللون الوردي الغامق.

أنت بحاجة إلى قطعة متوسطة من الورق الأحمر اللون.

تحتاج أيضًا إلى ورق أصفر اللون.

أنت بحاجة إلى قاطع لقص الأوراق بشكل صحيح.

تحتاج إلى غراء لتوصيل الورق والأنبوب بشكل صحيح.

هناك حاجة إلى قلم رصاص أو قلم تحديد.

أنت بحاجة إلى إطار من دوائر متوسطة الحجم.



طريقة صنع هذه الحرفة الجميلة:

في البداية ، تأخذ أنبوب ورق التواليت وتجنب الغراء على جانب واحد من الأنبوب.

ثم تضع الأنبوب على الورق ذي اللون الوردي العميق وتضع علامة على حدود الورقة. يجب عليك تغطية الأنبوب بهذه الورقة وهذا هو سبب قص الورق وفقًا للأنبوب. ستحتفظ ببعض حدود الوصول في الورقة.

بعد تغطية الأنبوب بالورق ، يمكنك إرفاقه بالغراء.

ثم تقوم بوخز مستقيم في الجانب العلوي والسفلي من الأنبوب. سوف تقوم بوخز جانبي الأنبوب من المنتصف وستحتفظ بالجانب الأيمن والأيسر سليمين. سوف نستخدم كلا من الأذنين والساق.

ثم سترسم دائرة مستديرة في ورقة حمراء اللون بإطار دائري. بعد الرسم ، ستقطع الورقة وفقًا للدوائر. سنستخدم تلك الأوراق ذات الشكل الدائري كريش الدومية.

يمكنك الآن إرفاق الدوائر الورقية على الجزء السفلي من الأنبوب وستغطي الجزء السفلي بالكامل بتلك الدوائر.

يمكنك الآن رسم شكلين من القلوب في ورقة صفراء ثم تقوم بقص تلك الأشكال بالقاطع من الورق.

الآن تضع أوراق شكل القلوب في منتصف الجزء العلوي والسفلي من الأنبوب. في الجانب العلوي ، ستحافظ على ذيل القلب بشكل مستقيم مثل أنفه.

ثم ترسم دائرتين متوسطتي الحجم في ورقة بيضاء وتقطعها وتضعها على الجانب العلوي من الأنبوب عند الرؤية اليمنى واليسرى كعينين. يمكنك الآن رسم دائرة صغيرة بنفس الطريقة وعلى الورقة السوداء. بعد قصها ستضعها في منتصف الدائرة البيضاء. الآن يمكنك إضافة القليل من اللمعان مثل تفاحة العين.

ثم تصنع شكلًا بالورق كأجنحة الملاك.

بعد كل شيء قمنا بصنع حرفة جميلة. يمكنك أيضًا صنع مركبة جميلة مثل تلك بسهولة شديدة باتباع الخطوات المذكورة أعلاه. يجب عليك بالتأكيد تجربته.