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أخبار العالم

واشنطن بوست: اشتداد أعراض كورونا على ترامب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، إن أعراض فيروس كورونا اشتدت على الرئيس الأمريكي، الذي أصيب به أمس الجمعة. 

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادرها الخاصة: "ترامب يعاني من حمى خفيفة وسعال واحتقان الأنف وأعراض أخرى".

ومنذ قليل، توجه ترامب بخطاب مصور نشره حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، للأمريكيين بالشكر.

وقال ترامب: "في الفيديو: "أشكر الجميع على دعمكم القوي، سينقلوني إلى مستشفى والتر ريد العسكري". 

وأضاف: "أنا بصحة جيدة، والسيدة الأولى أيضًا بصحة جيدة".

ومنذ قليل، أكد مسئول أمريكي أن ترامب ينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناءا على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

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