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فن

تأجيل طرح أحدث أجزاء فيلم جيمس بوند.. تفاصيل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
قررت شركة انتاج فيلم No Time to Die تأجيل طرحه عالميا إلى عام 2021 بعد أن أعلنت فى وقت سابق انطلاقه فى شهر نوفمبر المقبل.

فيلم جيمس بوند الجديد بعنوان No Time to Die وهو من من بطولة أنا دي أرماس، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رامي مالك، رالف فاينز، كريستوف والتز، نعومي هاريس.

كما يشارك بالفيلم المنتظر بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.

ويدور الفيم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

مشاركة رامى مالك فى الفيلم تأتى بعد حصده جائزة أفضل ممثل ضمن حفل أكادمية الاوسكار عن دوره المميز فى فيلم bohemian rhapsody، وترشيحه لأكثر من فيلم كبير.

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