قطع شهر سبتمبر في متاحف الآثار تروي قصص الفلاح والسلام والنظافة

في إطار دورها كمراكز إشعاع حضاري وثقافي، تواصل متاحف الآثار في مصر الاحتفاء بالمناسبات العالمية عبر اختيار “قطع لشهر سبتمبر 2025”، من مقتنياتها الأثرية التي تعكس قيمة التراث المصري في مختلف العصور.

وتتنوع موضوعات هذا الشهر بين عيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر، واليوم الدولي للسلام الذي يوافق يوم 21 سبتمبر، واليوم العالمي للنظافة الذي يوافق يوم 21 سبتمبر، لتجسد ارتباط الإنسان المصري عبر العصور بقيم العطاء والسلام والنقاء.

متاحف الآثار

أولاً: عيد الفلاح

يكرم هذا اليوم جهد الفلاح المصري ودوره الحيوي في تنمية الاقتصاد وتوفير الغذاء، وهو امتداد لإرث حضاري موثق منذ مصر القديمة، حيث برع الفلاح في هندسة الري واستخدام الأدوات الزراعية.

• متحف الشرطة القومي بالقلعة: يعرض زلعة من الرخام كانت تستخدم لحفظ الحبوب الزراعية.

• متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب: يعرض صورة فوتوغرافية لفلاح بملامح مصرية أصيلة.

• متحف المركبات الملكية ببولاق: يعرض ميدالية برونزية للجمعية الزراعية الملكية منسوبة للأمير يوسف كمال.

• متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل: يعرض تمثال خشبي لفلاح يحمل قفة وفأس.

• متحف ركن فاروق بحلوان: يعرض نموذج لتمثال يمثل ” معبودة الحصاد.

• متحف الإسماعيلية: يعرض رحايا من البازلت لطحن القمح من العصر الروماني.

• متحف تل بسطة بالزقازيق: يعرض نموذج لفأس برونزي من أدوات الفلاح المصري القديم.

• متحف كفر الشيخ: يعرض كتلة حجرية من الدولة الحديثة تصور مشهد تخزين الحبوب.

• متحف السويس القومي: يعرض فأس زراعي من مصر الوسطى – مير.



• المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية: يعرض تمثال لفلاح يحمل سلة ثمار بصحبة عنزة من العصر البطلمي.

• متحف الغردقة: يعرض لوحة جدارية لسيدات فلاحات يحملن الخضروات والقمح.

• متحف ملوي بالمنيا: يعرض نموذج خشبي لثلاث سيدات يطحنّ الغلال من عصر الانتقال الأول.

• متحف التحنيط: يعرض تجسيد للمعبود أوزوريس المرتبط بالزراعة والخصوبة.

ثانيًا: اليوم الدولي للسلام

السلام قيمة متأصلة في الحضارة المصرية، وقد خلد التاريخ أول معاهدة سلام مكتوبة بين الملك رمسيس الثاني والحيثيين بعد معركة قادش.

• متحف مطروح القومي: يعرض تمثال نصفي للملك رمسيس الثاني من الجرانيت الوردي.

• متحف الأقصر للفن المصري القديم: يعرض تمثال جالس لرمسيس الثاني “ملك الحرب والسلام”.

• متحف النوبة بأسوان: يعرض تمثال للملك رمسيس الثاني من الحجر الرملي عُثر عليه في معبد جرف حسين.

ثالثًا: اليوم العالمي للنظافة

عرف المصري القديم أهمية الطهارة الجسدية كجزء من حياته اليومية وطقوسه الدينية، وهو ما يظهر في العديد من القطع الأثرية:

• متحف الفن الإسلامي بباب الخلق: يعرض مرآة من الصلب تعود للقرنين 12-14م.

• المتحف القبطي بمصر القديمة: يعرض مشط خشبي بزخارف بيزنطية.

• متحف مطار القاهرة – مبنى 2: يعرض إبريق وطست للوضوء مزخرف بالفضة من القرن 19.

• متحف مطار القاهرة – مبنى 3: يعرض صلاية أردواز على هيئة ظبي من حضارة نقادة الثانية.

• متحف طنطا القومي: يعرض مجموعة من المراود العاجية لوضع الكحل.

• متحف الإسكندرية القومي: يعرض دورق من الكريستال والفضة من العصر الحديث.

• متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية: يعرض مقبض ذهبي لأدوات العناية الشخصية من مقتنيات.

• متحف سوهاج القومي: يعرض إبريق نحاسي للاغتسال والوضوء.

• متحف شرم الشيخ: يعرض صندوق خشبي لحفظ الأواني العطرية.

