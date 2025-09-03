قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قطع شهر سبتمبر في متاحف الآثار تروي قصص الفلاح والسلام والنظافة

متاحف
متاحف
محمد الاسكندرانى

في إطار دورها كمراكز إشعاع حضاري وثقافي، تواصل متاحف الآثار في مصر الاحتفاء بالمناسبات العالمية عبر اختيار “قطع لشهر سبتمبر 2025”، من مقتنياتها الأثرية التي تعكس قيمة التراث المصري في مختلف العصور.

وتتنوع موضوعات هذا الشهر بين عيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر، واليوم الدولي للسلام الذي يوافق يوم 21 سبتمبر، واليوم العالمي للنظافة الذي يوافق يوم 21 سبتمبر، لتجسد ارتباط الإنسان المصري عبر العصور بقيم العطاء والسلام والنقاء.

متاحف الآثار 

أولاً: عيد الفلاح

يكرم هذا اليوم جهد الفلاح المصري ودوره الحيوي في تنمية الاقتصاد وتوفير الغذاء، وهو امتداد لإرث حضاري موثق منذ مصر القديمة، حيث برع الفلاح في هندسة الري واستخدام الأدوات الزراعية.
  •   متحف الشرطة القومي بالقلعة: يعرض زلعة من الرخام كانت تستخدم لحفظ الحبوب الزراعية.
  •   متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب: يعرض صورة فوتوغرافية لفلاح بملامح مصرية أصيلة.
  •   متحف المركبات الملكية ببولاق: يعرض ميدالية برونزية للجمعية الزراعية الملكية منسوبة للأمير يوسف كمال.
  •   متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل: يعرض تمثال خشبي لفلاح يحمل قفة وفأس.
  •   متحف ركن فاروق بحلوان: يعرض نموذج لتمثال يمثل ” معبودة الحصاد.
  •   متحف الإسماعيلية: يعرض رحايا من البازلت لطحن القمح من العصر الروماني.
  •   متحف تل بسطة بالزقازيق: يعرض نموذج لفأس برونزي من أدوات الفلاح المصري القديم.
  •   متحف كفر الشيخ: يعرض كتلة حجرية من الدولة الحديثة تصور مشهد تخزين الحبوب.
  •   متحف السويس القومي: يعرض فأس زراعي من مصر الوسطى – مير.


  •   المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية: يعرض تمثال لفلاح يحمل سلة ثمار بصحبة عنزة من العصر البطلمي.
  •   متحف الغردقة: يعرض لوحة جدارية لسيدات فلاحات يحملن الخضروات والقمح.
  •   متحف ملوي بالمنيا: يعرض نموذج خشبي لثلاث سيدات يطحنّ الغلال من عصر الانتقال الأول.
  •   متحف التحنيط: يعرض تجسيد للمعبود أوزوريس المرتبط بالزراعة والخصوبة.

ثانيًا: اليوم الدولي للسلام

السلام قيمة متأصلة في الحضارة المصرية، وقد خلد التاريخ أول معاهدة سلام مكتوبة بين الملك رمسيس الثاني والحيثيين بعد معركة قادش.
  •   متحف مطروح القومي: يعرض تمثال نصفي للملك رمسيس الثاني من الجرانيت الوردي.
  •   متحف الأقصر للفن المصري القديم: يعرض تمثال جالس لرمسيس الثاني “ملك الحرب والسلام”.
  •   متحف النوبة بأسوان: يعرض تمثال للملك رمسيس الثاني من الحجر الرملي عُثر عليه في معبد جرف حسين.

ثالثًا: اليوم العالمي للنظافة

عرف المصري القديم أهمية الطهارة الجسدية كجزء من حياته اليومية وطقوسه الدينية، وهو ما يظهر في العديد من القطع الأثرية:
  •   متحف الفن الإسلامي بباب الخلق: يعرض مرآة من الصلب تعود للقرنين 12-14م.
  •   المتحف القبطي بمصر القديمة: يعرض مشط خشبي بزخارف بيزنطية.
  •   متحف مطار القاهرة – مبنى 2: يعرض إبريق وطست للوضوء مزخرف بالفضة من القرن 19.
  •   متحف مطار القاهرة – مبنى 3: يعرض صلاية أردواز على هيئة ظبي من حضارة نقادة الثانية.
  •   متحف طنطا القومي: يعرض مجموعة من المراود العاجية لوضع الكحل.
  •   متحف الإسكندرية القومي: يعرض دورق من الكريستال والفضة من العصر الحديث.
  •   متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية: يعرض مقبض ذهبي لأدوات العناية الشخصية من مقتنيات.
  •   متحف سوهاج القومي: يعرض إبريق نحاسي للاغتسال والوضوء.
  •   متحف شرم الشيخ: يعرض صندوق خشبي لحفظ الأواني العطرية.
 

متاحف الآثار اثار عيد الفلاح مصر سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

جانب من الحملة المكبرة

حملة مكبرة بمدينة الشروق لضبط الشارع وتحسين المظهر الحضاري

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد