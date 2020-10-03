مشهد مفزع.. أردني يقتل زوج أخته بـ6 رصاصات أمام عينيها | فيديو





في مقطع فيديو مؤلم قام رجل أردني بإرداء زوج أخته قتيلًا بعدما أطلق عليه 6 رصاصات، دون أن يأسف لحظة على ما فعله، فيما وقفت شقيقته تصرخ في ذعر.





غضبت زوجة الضحية بعد خلاف شديد بينها وبين زوجها انتهى بذهابها إلى منزل عائلتها، ولكن الأمر لم يقتصر على مجرد خلاف زوجي بل تطور إلى نزاع ثم إلى جريمة قتل مأساوية في جبل النصر شرق عمان.





يظهر في الفيديو المتداول الرجل وقد احتدم الخلاف بينه وبين زوج أخته التي وقفت تفصل بينهما وتدفع هذا عن ذاك، لكن النزاع انتهى برفع الأخ سلاحه وإطلاق النار على الضحية.





أطلق الرجل 6 رصاصات، استقرت 3 منها في جسد الضحية، فيما نفذت 3 بعيدًا عنه، وقد تم نقل جثة الضحية إلى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير.





وقرر تقرير الطب الشرعي وفقا لصحيفة الغد أن سبب الوفاة "نزيف دموي حاد"، وأبقت الشرطة القبض على المجرم وإيقافه لمدة أسبوعين على ذمة التحقيقات في جريمة القتل العمد.









* أردني يقتل زوج شقيقته رميا بالرصاص اليوم الثلاثاء،وممنوع مشاهدة الفيديو لذوي القلوب الضعيفة*:👇 pic.twitter.com/nKLp6OMZAA — مفلح بن حمود الاشجعي (@aborayan1423) September 29, 2020

كثيرًا ما انتهت الخلافات الزوجية بنهايات صادمة، من احتدام في الخلاف بين الطرفين قد يصل إلى النزاع أو الاعتداء، لكن هذه الجريمة كانت الأشد مأساوية.