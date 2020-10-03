استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

كشف الفنان سمير صبري عن سر جديد في حياة الفنانة الراحلة شادية يتعلق بأسباب اعتزالها المفاجيء للفن ، عقب مسرحية ريا وسكينة .
وقال سمير صبري خلال استضافته في برنامج الإعلامية إنجي
علي:إن الراحلة تعرضت لمأساة كبرى وهي رحيل شقيقها الأصغر، الذي كانت تعتبره ابنا
لها ، خاصة أنها لم تنجب وتعرضت للإجهاض عدة مرات خلال زواجها من الفنان صلاح ذو
الفقار ، مضيفا : " كان هذا أحد الأسباب في قرار الاعتزال ".
وأشار سمير صبري ، إلى أن الفنانة الراحلة شادية دخلت في حالة من الاكتئاب والمعاناة النفسية ثم مالت إلى التصوف إلى أن اتخذت قرار الاعتزال.