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فن

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:46 ص
صدى البلد

 كشف الفنان سمير صبري عن سر جديد في حياة الفنانة الراحلة شادية يتعلق بأسباب اعتزالها المفاجيء للفن ، عقب مسرحية ريا وسكينة .

وقال سمير صبري خلال استضافته في برنامج الإعلامية إنجي علي:إن الراحلة تعرضت لمأساة كبرى وهي رحيل شقيقها الأصغر، الذي كانت تعتبره ابنا لها ، خاصة أنها لم تنجب وتعرضت للإجهاض عدة مرات خلال زواجها من الفنان صلاح ذو الفقار ، مضيفا : " كان هذا أحد الأسباب في قرار الاعتزال ".

 وتابع أما السبب الثاني فكان استئصال ثديها بالخطأ، نتيجة تشخيص طبي خاطيء بمرض سرطان الثدي ، وهو ما اكتشفته الراحلة، بعدما سافرت لأمريكا عقب العملية لإجراء بعض الفحوصات .

وأشار سمير صبري ، إلى أن الفنانة الراحلة شادية دخلت في حالة من الاكتئاب والمعاناة النفسية ثم مالت إلى التصوف إلى أن اتخذت قرار الاعتزال. 

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