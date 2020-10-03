شاهد.. محتفلون يمزقون صورة المقاول الهارب محمد علي





وعمت أجواء الاحتفالات ميادين المحافظات المختلفة اليوم الجمعة، في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم وتأييد الدولة والرئيس في حربهم على الدعوات التخريبية التى تنادى بها قوى الظلام على مدار الأيام الماضية، التى لا تهدف إلا لهدم الدولة المصرية فى المقام الأول وإخضاعها تحت سيطرتهم، إلا أن الشعب المصرى والقيادة السياسية رفضوا ذلك بشتى الصور.





واكتظت ميادين المحافظات في الوجه البحرى والقناة وشمال وجنوب سيناء وصعيد مصر، بأبناء مصر خلال احتفالات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم وتأييد الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الأسود، والتأكيد على أنه لا مكان لمتأمر على هذه الدولة أو خسيس أو جبان باع أرضها مقابل حفنة من الدولارات.





وتنوعت الاحتفالات بتلك الميادين من حمل ورسم اعلام مصر على وجوه المشاركين بكافة محافظات الجمهورية، إلى جانب توفير بوابات تعقيم لهم، وكذلك أيضا انتشرت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الحضور، تضمنت عبارات "كلنا معاك ياريس"، و"هتكمل بناها يا ريس" رافضين الدعوات التخريبية من الجماعة الإرهابية.



