AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. محتفلون يمزقون صورة المقاول الهارب محمد علي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:43 ص
محتفلون يمزقون صورة
محتفلون يمزقون صورة المقاول الهارب محمد علي
هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات تبرز قيام محتفلين بتمزيق صورة المقاول الهارب محمد علي، كما قاموا بضرب صورته بالأحذية الخاصة بهم.

وشهدت جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، أمس، احتفالات بذكرى نصر أكتوبر،كما احتفل المواطنون أمس أمام النصب التذكارية بمدينة نصر بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة.

وعمت أجواء الاحتفالات ميادين المحافظات المختلفة اليوم الجمعة، في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم وتأييد الدولة والرئيس في حربهم على الدعوات التخريبية التى تنادى بها قوى الظلام على مدار الأيام الماضية، التى لا تهدف إلا لهدم الدولة المصرية فى المقام الأول وإخضاعها تحت سيطرتهم، إلا أن الشعب المصرى والقيادة السياسية رفضوا ذلك بشتى الصور.

واكتظت ميادين المحافظات في الوجه البحرى والقناة وشمال وجنوب سيناء وصعيد مصر، بأبناء مصر خلال احتفالات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم وتأييد الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الأسود، والتأكيد على أنه لا مكان لمتأمر على هذه الدولة أو خسيس أو جبان باع أرضها مقابل حفنة من الدولارات.

وتنوعت الاحتفالات بتلك الميادين من حمل ورسم اعلام مصر على وجوه المشاركين بكافة محافظات الجمهورية، إلى جانب توفير بوابات تعقيم لهم، وكذلك أيضا انتشرت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الحضور، تضمنت عبارات "كلنا معاك ياريس"، و"هتكمل بناها يا ريس" رافضين الدعوات التخريبية من الجماعة الإرهابية.

Advertisements

موضوعات متعلقة

بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية

شاهد .. السوايسة يؤيدون الرئيس السيسي على الكورنيش

أهالي الشيخ زويد ورفح يخرجون بالآلاف دعما للسيسي ومؤسسات الدولة

بعد احتفال المصريين بنصر أكتوبر| فرج عامر: مشهد عظيم يدعم السيسي في مسيرة التنمية

توافد النساء وكبار السن للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سوهاج

أهالي البحيرة يرفعون لافتات «لا للخونة والجواسيس اللى باعوا البلد»

ترشيحاتنا

هيثم عرابي لرمضان صبحي: حسبتك غلط مش هيكون فيه بيراميدز كمان كام سنة

هيثم عرابي: تحريض مرتضي منصور سبب تعدي فرجاني ساسي علي أمين عمر

موسيماني يكشف احتياجاته مع اللاعبين في الأهلي.. تفاصيل

اليوم.. الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتقديم موسيماني مديرا فنيا لفريق الكرة

حكم وضع المكياج للنساء خارج البيت .. يجوز بـ3 أنواع من الميكب فقط

بايدن مواسيا ترامب وميلانيا: أتمنى الشفاء العاجل لكما..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما