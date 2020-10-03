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رياضة

مانشستر سيتي في ضيافة ليدز يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا على نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض مانشستر سيتي مشواره في البريميرليج متأخرًا أسبوعًا بعد حصوله على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.

وبدأ مانشستر سيتي بقيادة جوسيب جوارديولا الدير الفني، بتحقيق الفوز على وولفرهامبتون بنتيحة 3-1، ثم خسر بخماسية مقابل هدفين على يد ليستر سيتي، في المباراة الماضية.

في المقابل، قدم ليدز الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم، مستويات رائعة حتى الآن، وبدأ مشواره في البريميرليج بالخسارة أمام ليفربول بنتيجة 4-3، ثم فاز على فولهام 4-3، وشيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

ويحتل ليدز المركز السابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين.
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