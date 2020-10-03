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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 167 شابا.. والتفتيش على 302 منشأة عمالية بأسوان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان، 167 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلون 937 راغب عمل بينهم اثنان من ذوي القدرات.

وقال "سعفان"، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير، تقريرا بذلك من  محمد عبد الوهاب أحمد وكيل الوزارة ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن  ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس  الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 190 ألف جنيه لـ 79 عاملًا غيرمنتظم، رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 302 منشأة (دوري - حملات)، وبحث 5 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقامت بالتفتيش على 119 منشأة.

وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 22 شكوى فردية، تمت تسوية 3  شكوى منها  وديا، وإحالة 12 شكوى للمحكمة العمالية وإحالة 3 شكوى للجهات الأخرى وباقي 4 شكوى تحت الشكوى والدراسة.

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