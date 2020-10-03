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برلمان

وسيلة للتجسس وسرقة البيانات.. برلماني يحذر من تحدي الصور على فيس بوك

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
فيسبوك
فيسبوك
فريدة محمد
حذر جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من التطبيقات التي انتشرت مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تحدي الصور "قبل وبعد – ميري وملكي – بالجلابية.. إلخ". 

وأكد النائب، في بيان صحفي له اليوم، السبت، أن مثل هذه التطبيقات تسمح باختراق الحسابات الشخصية والاطلاع على البيانات الموجودة فيها، بما يشكل خطورة كبيرة على صاحب الحساب، وعدم قدرته في الحفاظ على بعض البيانات. 

وشدد عضو مجلس النواب، إلى أهمية عدم التفاعل مع مثل هذه التطبيقات التي تظهر من آن لآخر، لاسيما وأن هناك شكاوى عديدة من سرقة بعض الحسابات على فيس بوك وإساءة استغلالها. 

وأشار جون طلعت، إلى أن التطبيقات التي تتم فيها مشاركة البيانات الشخصية قد تكون طريقة جديدة للتجسس على الحسابات والبيانات الشخصية لأصحابها، مطالبا جميع المستخدمين بالحفاظ على خصوصيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار التحديات العديدة على صفحات فيسبوك مثل تحدي "الانطباع الأول" و"صورة الطفولة" وأيضًا تحدي "صورتك في الميري" بين النشطاء ظهر مصدرًا جديدًا للوصول إلى أدق بيانات المستخدمين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب قد افتتح الجلسة للافتتاحية لدور الانعقاد السادس، أول أمس الخميس، و تمت تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر الييوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.  

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.

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