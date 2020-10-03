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اقتصاد

يمتلك 144 شركة.. كيف تؤثر إصابة الرئيس الأمريكي بـ فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:47 م
صدى البلد
آية الجارحي
قال محمد عبد الهادي خبير اسواق المال، إن إصابة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا سوف تؤثر  بالسلب على كافة الأسواق العالمية .

وأضاف- في تصريحات لصدى البلد- سيتوقف حجم تاثر الأسواق  علي التقارير المرسلة بحالة الرئيس اليومية وهذا ما حدث بالفعل عند إعلان إصابة  الرئيس  الأمريكي حيث انخفضت كافة البورصات العالمية ولكن بنسب طفيفة لغموض مدي حالتة الصحية وبالتالي مع ظهور التقارير بحالتة الصحية ومدى استجابته من عدمه سوف يكون له انعكاس علي الأسواق العالمية .



وعن تاثيره على الدول العربية، أشار إلى أن الأمر يتوقف على مدى الارتباط المباشر  بالاقتصاد الأمريكي مثل السعودية الذي يساوي الدولار بها ٣.٧٥ ريال سعودي وبالتالي يعتبر سعر صرف ثابت لا يتغير وهذا يفسر عند تغيير سعر الفائده الأمريكي تقوم كافة الدول العربية بتغيير سعر الفائدة .

ولفت خبير اسواق المال، إلى أن ترامب قبل أن يكون رئيس أكبر دولة في العالم فإنه من أكبر رجال الأعمال وشريك لعده شركات عالمية وبالتالي فإنه إصابته سوف تؤثر بالمقام الأول علي شركاته الموجودة بالعالم كله مما سوف تؤثر علي أسواق المال العالمية.

وتابع :" بالاضافة إلى التأثير النفسي في مبادئ الادارة عندما يصاب أو يتوفي العقل المدبر في شركة أو منشأة علي نتائج أعمال شركاته،  فما هو الوضع بالنسبة لرئيس أكبر دولة ويملك ما يقارب من ١٤٤ شركة في العالم في ٢٥ دولة ( البرازيل والسعودية وقطر ومصر والإمارات ...  الخ ) .

وأشار إلى أن هذا  يعيد إلى الأذهان تأثر بعض أصحاب شركات علي أسهمم في البورصة المصريه مثل تأثر شركة الصعيد العامة للمقاولات عندما توفي رئيس مجلس إدارتها المهندس مختار الدهشوري .

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