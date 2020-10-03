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محافظات

مياه مطروح: تركيب محطة لتحلية المياه بالخلايا الشمسية بمنطقة شماس ببراني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
ايمن محمود
تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بمطروح بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة ومركز بحوث الصحراء، وحدة تحلية المياه بالخلايا الشمسية بمنطقة شماس بمدينة براني.



وتفقد  المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح محطة تحلية منطقة شماس بسيدي براني والذى  يقوم مركز التميز لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء بتركيب وحدات الخلايا الشمسية الجديدة للتحلية تتماشي مع البيئة حيث سيتم تشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية .

وقال الدكتور حسام شوقي مدير مركز التميز المصري لتحلية المياه،إن مركز التميز المصري يعمل على إجراء بحوث للتطوير من حيث تكلفة وتكنولوجيا تحلية المياه السليمة والتي تنتج إمدادات مستديمة من المياه لأغراض مختلفة .

وأضاف أن مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه نفذ عدة مشروعات خاصة بتصميم وتطوير محطات تحلية مياه صغيرة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية في مطروح بقدرة 11 متر مكعب/يوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع آخر في منطقة شلاتين بقدرة 21 مترا مكعبا/يوم من أجل توفير مياه للشرب والتنمية المستدامة في هذه المدن الحدودية .

وأوضح أن المركز  يقوم حاليا  بتركيب اول محطة تحلية مياه الآبار بالطاقة الشمسية، بقرية ( شماس- براني ) بعدد  ٢ وحده طاقة الوحدة ٢٥ م3/ يوم وجاري التركيب بموقع محطة شماس لتحلية مياه الآبار تمهيدا للافتتاح قريبا.

وأشار إلى قيام شركة مياه مطروح للشرب والصرف الصحي  ومركز التميز لأبحاث المياه بمركز بحوث الصحراء بإجراء  تجربة رائدة لأول مرة تتم في المناطق الصحراوية التي تحتاج الى نقطة المياه، وهي تحلية مياه الشرب ليس من مياه البحر ولكن من مياه الأبار الجوفية التي تملأ صحراء مطروح بطريقة الخلايا الشمسية.

ونوه إلى أن ذلك يأتي  في إطار توجهات الدولة في توفير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الغير متجددة بالاضافة الي العمل علي توفير مياة الشرب لتنمية المناطق الصحراوية لاستخدامها في أغراض الشرب والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية .


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