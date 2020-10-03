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حوادث

نصرت شعبك في مواقف كثيرة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:59 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .. بمناسبة الإحتفال بذكرى السـادس من أكتـوبر المجيـد .. تلك الذكرى الوطنية العظيمة.. التى نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا الله عهدًا فأوفاهم  بالنصر وعدًا .

 سيادة الرئيس لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة .. ودحرت بحكمة الواثق وعزم المقاتل محاولات طمس الهوية المصرية .. فأيدك المولى جلت قدرته بنصره وتوفيقه .. حتى عبـرت بمسيرة الـوطن المفــدى لآفاق التنمية والإستقرار والإزدهـار حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بقيادتكم الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير . وكل عام وسيادتكم بخير ،،

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