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حوادث

تظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم.. وزير الداخلية يهنئ رئيس الأركان بذكرى نصر أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:01 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
مصطفى الرماح
بعث السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السـادس من أكتـوبر المجيد أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط  الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير .. وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم وأن يعيد علينا  هذه الذكرى الخالدة ومصرنا  فى عزة وكرامة.. وتلاحمنا جيشًا وشرطةً وشعبًا فى نمو وريادة.

وكل عام وسيادتكم بخير. 

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