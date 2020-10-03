رئيس صن داونز كان سعيدا برحيلي.. موسيمانى: وجودي في القاهرة لتدريب الأهلى ترجمة لقوة العلاقة بين مصر وجنوب أفريقيا

أكد الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ان وجوده فى القاهرة لتدريب الاهلى ترجمة لتعليمات رئيس دولة جنوب أفريقيا لقوة العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا.
وقال موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد لتقديمه لوسائل الإعلام أنه ليس من السهل الرحيل عن صن داونز بعد تلك الفترة التى تولى تدريبه فيها التي امتدت ل ٨ سنوات ولكن من الصعب رفض عرض تدريب الاهلى .
وأضاف : اشكر محسن صالح رئيس اللجنة الفنية ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الثقة الكبيرة واسناد مهمة تدريب نادي القرن الافريقي ، وانا متابع جيد للأهلى ولعبت امامهم في بطولة افريقيا واعرف طريقة لعبهم في الدورى المحلى ، ورئيس صنداونز كان سعيد برحيلي لتدريب الاهلي.
وبدأ "موسيماني" حياته مع كرة القدم كلاعب لـ العديد من الأندية أبرزها لجومو كوزموس، وماميلودي صن داونز، وأورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا، وكل من هايلاندرز في زيمبابوي، وريتا بيرلار في بلجيكا، والسد في قطر.
وشارك موسيماني مع منتخب جنوب أفريقيا في أربع مباريات دولية فقط، وسجل هدفا واحدا وكان يلعب في مركز خط الوسط.
وبدأ موسيمني مشواره التدريبي مديرا فنيا مساعدا بمنتخب جنوب أفريقيا في الفترة من 2006 - 2010، ثم تولى مهمة تدريب المنتخب الأول في 2010 ورحل في 2012 بعد الفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.
وفي عام 2012 تولى مهمة تدريب فريق صن داونز لـ يلمع اسمه من جديد ويحقق 10 لقب ابرزهم بطولة دورى ابطال افريقيا 2016 علي حساب الزمالك .