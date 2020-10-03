أعراض مفاجئة علامة على إصابتك بفيروس كورونا.. تفاصيل

من السعال الجاف إلى فقدان حاسة الشم، تظهر الكثير من الأعراض غير السارة المرتبطة بـفيروس كورونا المستجد Covid-19، ومنها ما يشير إلى المراحل الأولى للفيروس.





فقد حذر باحثون من King’s College London من العديد من الأعراض المفاجئة، التي يمكن أن تكون علامات إنذار مبكر للفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





باستخدام بيانات من تطبيق COVID Symptom Study ، أنشأ الباحثون قائمة بالأعراض الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها المرضى في الأيام السبعة الأولى بعد ظهور المرض.





أوضح الباحثون: "لقد انشغلنا بالبحث عن الأعراض المبكرة لـ COVID-19 حقًا ، حيث أن هذه المعلومات ضرورية لمساعدتنا جميعًا على وقف انتشار الفيروس في الأشهر المقبلة.





"إذا تمكنا من اكتشاف الحالات بناءً على الأعراض في وقت أقرب ، فسيكون الناس قادرين على بدء عزل أنفسهم في تلك الأيام القليلة الأولى ووقف الانتشار العرضي للفيروس."





اثنتان من أكثر علامات الإنذار المبكر إثارة للدهشة التي تم الكشف عنها في الدراسة هي الصداع والإرهاق ، والتي وصفها الباحثون بـ "بالنقط السوداء لأعراض كوفيد".





وأضاف الباحثون: "في حين أن الصداع والإرهاق موجودان بشكل شائع لدى الأشخاص المصابين بـ COVID إلى جانب الأعراض الأخرى ، فمن غير المرجح أن يكون وجود أي من هذه الأعراض أو كليهما وحده مؤشرًا على الإصابة بـ كوفيد -19 .





ليس من المستغرب أن تكون الحمى والسعال المستمر وفقدان الرائحة من المؤشرات المبكرة القوية لـ Covid-19.nnقال الباحثون: "40٪ من جميع الفئات العمرية أفادوا بأنهم أصيبوا بالحمى في الأيام السبعة الأولى ، ولا يزال هذا أو فقدان الرائحة والسعال المستمر من الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه لها - لذلك الأشخاص الذين يعانون من الأعراض التقليدية الثلاثة للسعال المستمر أو الحمى أو فقدان الرائحة يجب أن تسعى بالتأكيد إلى اختبار COVID ".