أول رد فعل أمريكي على توقيع اتفاق السودان مع المتمردين

دعا "دونالد بوث" المبعوث الأمريكي إلى السودان، باقي الحركات المسلحة، إلى الانضمام لاتفاق السلام الذي تم توقيعه اليوم بحضورٍ مصري عربي دولي كبير، لإنهاء العنف والحرب الأهلية في البلد العربي والمستمرة منذ عقود، وفق ما ذكرت صحيفة "أراب نيوز".

وذكر المبعوث الأمريكي إلى السودان، أن واشنطن ستتصدى لمن يحاول زعزعة الانتقال الديمقراطي في السودان.





وأضاف نأمل تطبيق اتفاق السلام الجديد لأن الشعب السوداني بحاجة للأمن والاستقرار.





وبالأمس، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، إنه تلقى من المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، وعودا برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قريبا.





جاء ذلك خلال لقاء حميدتي المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، في عاصمة جنوب السودان جوبا، أمس الجمعة، حيث تناول اللقاء اتفاق السلام الذي تم توقيعه اليوم السبت، وخُطوات تنفيذ الاتفاق ودور المجتمع الدولي الذي يجب أن يلعبه.





ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، السبت، اتفاق جوبا النهائي للسلام، وسط حضور دولي وأفريقي وعربي.





حضر مراسم توقيع اتفاق السلام في جوبا، رؤساء كل من تشاد وجيبوتي والصومال، بجانب رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، والمبعوث الأمريكي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.



