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حوادث

الإدارية العليا تتلقى 16 طعناجديدا على أحكام انتخابات النواب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:52 م
صدى البلد
كتب محمد زهير
تلقت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ١٦ طعنا جديدا الآن على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات. 

ليصل إجمالي عدد الطعون حتى الآن ١٤٦ طعنا قابلا للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، حيث كان العدد منذ قليل ١٣٠ طعنا.

ومن جانبها، تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة نظر الطعون القضائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب والتى تم إيداعها بالمحكمة بعد أن صدرت أحكام القضاء الإدارى أمس وأول أمس بمختلف محافظات الجمهورية.

وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الأقصر - بني سويف".

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت أمس الأول، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسة السبت، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج اسمائهم فى قوائم المرشحين، وتمت إحالة الـ 28 دعوى إلى محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرهم المحكمة والتصدي بالفصل في موضوعاتهم.
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