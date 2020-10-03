الإدارية العليا تتلقى 16 طعناجديدا على أحكام انتخابات النواب

تلقت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ١٦ طعنا جديدا الآن على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.





ليصل إجمالي عدد الطعون حتى الآن ١٤٦ طعنا قابلا للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، حيث كان العدد منذ قليل ١٣٠ طعنا.





ومن جانبها، تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة نظر الطعون القضائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب والتى تم إيداعها بالمحكمة بعد أن صدرت أحكام القضاء الإدارى أمس وأول أمس بمختلف محافظات الجمهورية.





وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الأقصر - بني سويف".



