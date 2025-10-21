شهيد لقمة العيش.. مصرع شاب أعلى الكوبري العلوي بسوهاج

شهدت حادثًا مأساويًا أعلى الكوبري العلوي، أسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر أثناء سيره بتروسيكل، في واقعة هزت مشاعر الأهالي وأثارت حالة من الحزن بين سكان المحافظة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث عندما كان الشاب في طريقه إلى عمله، يقود تروسيكل محملًا ببضائع من السوق، قبل أن تنفلت قطعة من الحمولة وتسقط على الطريق حاول التقاطها.

وأثناء ذلك، جاءت سيارة مسرعة واصطدمت به بقوة، لتسفر الصدمة عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

وهرعت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقيها بلاغًا بالواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

كما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية التي توقفت للحظات نتيجة تجمع الأهالي في محيط الكوبري، وأفادت المعاينة الأولية بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور.

ما أدى إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة واصطدام السيارة بالمجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.