بطريقة الفار الطباخ .. أسرار عمل راتاتوي

تعد اكلة الراتاتوي هي الاكلة الشهيرة التي ظهرت في احدي افلام الكتون التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل راتاتوي المفيدة لأطفالك للشيف سالي فؤاد.

مقادير راتاتوي

3 حبات كوسة 3 حبات جزر 3 حبات باذنجان ابيض 3 حبات باذنجان اسود 3 حبات بطاطس 3 حبات طماطم الصوص بصلة مبشورة ملعقة كبيرة ثوم مفروم 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون 3 حبات طماطم مبشورة ملح فلفل زعتر التزيينورق ريحان.

طريقة تحضير راتاتوي Ratatoille

* شوحي البصل في الزيت ثم ضيي عليها الفلفل الاسود ثم ضيفي الطماطم المبشورة.

* ثم ضيفي الزعتر وقلبيهم جيدا واتركيها لتأخذ الطعم من البصل.

* قطعي الخضار حلقات متساوية.

* ثم ضعي الطماطم في البايركس ثم رصي عليها الخضار بشكل فني بالتبادل ثم تبليها بالملح والفلفل والثوم والزعتر وقليل من زيت الزيتون.

* ادخليها الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة 180 وقدميها ساخنة.

يمكن ان يقدم طبق راتاتوي بطاجن فخار او صنية بايركس فلن يقتصر عمله علي الصنية المعدنية فقط ، ويقدم الراتاتوي مع الارز الابيض ، كما يمكن اضافة المزيد من الطماطم اذا كنتي من محبي الخطار بالطماطم او تناوله بالطريقة المعتادة التي تم تقديمها للشيف سالي فؤاد.

ويعتبر الخضار وتقديمه بطرق مختلفة هو الافضل لاطفالك لانه يحتوي علي جميع الفيتامينات ومكملات الغذاء التي لها دور كبير في بناء صحة الجسم بشكل سليم.