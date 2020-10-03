أمين عام «الأخوة الإنسانية» يشارك في تدشين الرسالة البابوية «كلنا أخوة»

يشارك المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، غدًا الأحد، في حفل تدشين الرسالة البابوية الجديدة للبابا فرنسيس «كلنا أخوة» والتي وقعها البابا فرنسيس اليوم بمدينة أسيزي بوسط إيطاليا، بناء على دعوة من قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية





ومن المقرّر، أن يلقي الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، كلمة خلال الحفل الذي يقام في المقر البابوي بالفاتيكان، غدًا، احتفاء بهذه المناسبة، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية وممثلي الإعلام الدولي.





يُذكر أن، الرسالة البابوية الجديدة «كلنا أخوة» تأتي امتدادا لـ«وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع شهر فبراير 2019.



