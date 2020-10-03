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حوادث

دفاعًا عن الشرف.. حبس تاجر الدواجن قاتل زوجته وعشيقها في الفيوم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:00 م
جثة
جثة
الفيوم - نبيل أبو السعود

 قررت نيابة سنورس حبس قاتل زوجته وزوج شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثتين وإعداد تقرير عن الوفاة والأداة المستخدمة فى حادث مقتل سيدة وشاب  بقرية جرفس بمركز سنورس .


كان اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس بعثور الأهالى على جثتين

لسيدة وشاب مذبوحين داخل منزل بقرية جرفس التابعة لمركز سنورس .


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تبين من تحريات  المقدم أسامة قرني رئيس مباحث مركز شرطة سنورس  ، أنّ زوج القتيلة  ويدعى محمود  . ي  (30 سنة )  ويعمل تاجر  وراء ارتكاب الواقعة انتقامًا لشرفه، ، عقب عودته من السوق للمنزل لإحضار مفاتيح محل بيع الدواجن  الخاص به  بسوق القرية ، والذى نساه فى المنزل عقب خروجه صباحا ، ففوجئ بزوجته وزوج شقيقه فى حجرة نومه .

فتوجه الى المطبخ وأحضر سكينا  وانهال عليهما ، عدة طعنات فى الرقبة والصدر ، حتى فارقا الحياة ، وتركهما غرقان فى دمائهما وغادر المنزل .

و تمكنت مباحث سنورس من القبض على المتهم ، الذى اعترف تفصيليًا بارتكابه الحادث ، انتقامًا لشرفه بعد ان شاهد زوجته وزوج شقيقته فى غرفة

نومه  ، فقرر التخلص منهما على الفور انتقاما لشرفه وكرامته  ، فتوجه الى المطبخ وأحضر سكينا.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة سنورس التى أصدرت قرارها المتقدم.

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