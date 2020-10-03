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أخبار البلد

بعد تحدي الكمامة.. الصحة توضح 4 خطوات لارتدائها تجنبا للإصابة بفيروس كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:19 م
صدى البلد
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن كيفية ارتداء الكمامة، بالطريقة الصحيحة، التي تقلل انتقال عدوى فيروس كورونا بعد ظهور تحدي الكمامة.

وأوضحت الوزارة، أربع خطوات لارتداء الكمامة جاءت كالتالي:


تنظيف اليد بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

مسك الكمامة من الجانبين ووضعها على الأذن.

تأكد من تغطية الأنف جيدا بالكمامة.

سحب الجزء السفلي من الكمامة وتغطية منطقة الذقن.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج  288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و 5956 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

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