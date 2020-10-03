ألفاظ إباحية.. أحمد موسى يعرض تسجيلا مسربا لـ ابنة الهارب محمد علي

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا لـ ابنة اللص الهارب محمد علي، وهي تهين وتسب جدها وجدتها؛ لخروجهما في فضائية "صدى البلد" وفضح والدها الهارب.









وأضاف موسى ، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « الهربان محمد علي معملش لعياله حاجة ، وخلى عياله تشتم أبوه.. أكيد هما بيشتموا جدهم؛ لأن ابوهم قاله قبل كده ، هضربك بالجزمة».









وأشار موسى، إلى أن اللص الهارب محمد علي وباقي الهاربين، يسعون الي الحصول على الجنسية التركية حتى لا يتم ترحيلهم الي مصر فيما بعد.

ولفت موسى، الى أن محمد علي ينصب على الأتراك والقطريين؛ للحصول على الملايين والجنسية، مرددا: «اتجوز بنت سورية وعايش معاها في قصر، بيصرف عليها ملايين ، وسايب بناته عايشين في أوضة في تركيا».









كما سخر الإعلامي أحمد موسى من مذيع قناة الجزيرة محمد ناصر ووصفه بأنه "محمد كناريا" وقال له "قول للناس إن أحمد موسى بيقول عليا كناريا واتحداك على الهواء أنت والجماعات الإرهابية اللى بتدفعلك الفلوس إنك تقول حكاية الكناريا".



