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ما مدى صحة عدم تركيب عدادات كودية في العشوائيات؟ متحدث الكهرباء يجيب..فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:00 م
العداد الكودي
العداد الكودي
إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن عدم تركيب عدادات كودية في العشوائيات يقصد بها المباني المخالفة لاشتراطات البناء وهي المباني التي تقام بدون تصاريح أو تراخيص .

أضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، ان المباني المخالفة تقوم بعمل محضر لها بسرقة التيار الكهربي ويتم تحويله الي ما يسمي الممارسة وتكون قيمة تقديرية لحساب الاستهلاك .

اوضح أيمن حمزة ، ان العداد الكودي يقوم بعمل حساب دقيق للاستهلاك لافتا الى انه يسمي عداد كودى لانه يتم تركيبة بناء علي رقم وليس باسم الشخص.

وتابع : ان هذا العداد يتم تركيبه برقم لأنه لا يقنن الوحدة السكنية ولا يمنع الازالة مؤكدا علي انه بعد عمل التصالح يتم  تحويل العداد من كودي الي اسم الشخص.

وأضاف : أن هناك تقدمًا للآليات المتابعة داخل وزارة الكهرباء كما أنه لا داعي للمواطنين أن يستمعوا إلى الأشخاص الذين يدعوهم للتلاعب فى العداد لأن ذلك سوف يعرضهم للغرامة والمساءلة القانونية.
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