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مرأة

علاج سريع لتساقط الشعر الشديد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
نبات مشهور يعالج
نبات مشهور يعالج آلام المفاصل فور تناوله
أسماء عبد الحفيظ

الشاي الأخضر علاج عشبي لتساقط الشعر، حيث أظهرت دراسة حديثة على الفئران التي تناولت مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر نتائج واعدة كعلاج طبيعي لتساقط الشعر.


وكشف موقع هيلثي عن علاج لتساقط الشعر.

الكركديه
يتم تسويق Hibiscus rosa-sinesis على نطاق واسع في الهند لنمو الشعر، أظهرت تأثيرات إيجابية على بصيلات الشعر ، ولكن لم يتم إجراء أي دراسات على البشر.

علاج تساقط الشعر 

عليك باستشارة الطبيب المختص لوصف الدواء المطلوب لتساقط شعرك، كما يقدم موقع هيلثي نصائح للعناية بالشعر، حاولي أن تكوني لطيفة قدر الإمكان عند تمشيط أو تصفيف شعرك. يمكن أن يؤدي التواء شعرك أو لفه أو شده بإحكام إلى تساقط الشعر.

إذا كنتي قلقًه بشأن تساقط الشعر ، فقد ترغب في تجنب ما يلي:

تسريحات الشعر الضيقة ، مثل أسلاك التوصيل المصنوعة ، والذرة ، والضفائر ، والكعك

 علاجات الزيت الساخن

 المواد الكيميائية المستخدمة في التجاعيد وعلاجات تمليس الشعر

 مكواة تجعيد ساخنة أو مكواة فرد

 تبييض شعرك

 إذا كان لا بد من استخدام مواد كيميائية أو مبيض في شعرك ، فاطلب المساعدة من متخصص مدرب. لا تحاول أن تفعل ذلك بنفسك في المنزل.

نصيحة أخرى والنتيجة النهائية

إيقاف أو تغيير الدواء

 يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى تساقط الشعر. الامثله تشمل:

العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي
مخففات الدم (مضادات التخثر)
أدوية لعلاج الاكتئاب
الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم
أدوية القلب
أدوية النقرس
إيزوتريتينوين (أكوتاني) ، علاج لحب الشباب

تذكري: إذا كنت قلقًه بشأن تساقط شعرك ، فلا تتوقفي عن تناول الدواء على الفور. راجع طبيبك لمعرفة ما إذا كان لديك خيارات أخرى. قد تضطر فقط إلى الانتظار حتى تنتهي من علاجك. في معظم الحالات ، يجب أن يعود شعرك بمجرد توقف العلاج.

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