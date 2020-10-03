AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز سبب رحيل فايلر عن الأهلي؟ سيزا يوضح

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:54 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة رحيل الجهاز الفني عن الأهلي بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مثل رمضان صبحي ورحيله إلى بيراميدز.


وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي لاعب مميز، ولكن هو قراره الشخصي، وهو ده حال كرة القدم وده بيزنس".


وتابع: "كورونا هي السبب الرئيسي عن تغيير فايلر لخطته المستقبلية في النادي الأهلي".


واعلن بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن  ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة  المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الاحد على استاد القاهرة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسامة عرابي: رمضان صبحي كان أيقونة الأهلي ورحيله مؤثر ..فيديو

بعدما استبعدهما فايلر.. أزارو وصالح جمعة "تحت رحمة" موسيماني

هيثم عرابي: اختيار الأهلي لموسيماني "بره الصندوق" و2020 سنة اللا منطق في الكرة

أخبار الرياضة.. كواليس اللقاء الأول لموسيماني مع قناة الأهلي.. وتعليق مانى على إصابته بـ كورونا

مكوينا يرفض الانتقال لتدريب الأهلي مع موسيماني ويفضل البقاء في صن داونز

أول المستفيدين من رحيل فايلر.. صالح جمعة مفاجأة موسيماني أمام المقاولون

ترشيحاتنا

تخفيض جديد في أسعار رينو كادجار renault kadjar 2021 .. صور

كبير موظفي البيت الأبيض: ترامب بصحة جيدة وطلب مستندات مهمة لمراجعتها

أخبار الاهلي| تصريحات نارية لـ موسيماني .. صالح جمعة فى قائمة مباراة المقاولون .. عضو جديد فى الجهاز المعاون

ما حقيقة إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

جمال الغندور يفتح النار على "ساسي" بعد تعديه على حكم لقاء الزمالك والمصري.. فيديو

كنوز مدفونة.. عضو نقابة البيطريين تكشف عن فوائد "رجول الفراخ" ..فيديو

AdvertisementS

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

أخبار الاهلي| تصريحات نارية لـ موسيماني .. صالح جمعة فى قائمة مباراة المقاولون .. عضو جديد فى الجهاز المعاون

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بعد تصريحات والد الحكم| موقف عقوبة ساسي بعد مباراة الزمالك والمصري

أخبار الزمالك| عواد يرد على أنباء رحيله عن الفريق.. مرتضى منصور يؤجل المؤتمر الصحفي.. ومغادرة بن شرقي وساسي

فى 5 نقاط .. تعليق محمد فضل الله على تصريحات رئيس جنوب إفريقيا

أخبار الرياضة| بيراميدز يطارد الزمالك.. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا .. وقرار جديد من مرتضي منصور

ما حقيقة إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

عودة صالح جمعة.. كواليس مران الأهلي بقيادة موسيماني

سيزا يحسم جدل اقتراب فايلر من قيادة بيراميدز بعد الرحيل عن الأهلي

باتشيكو VS موسيماني .. طريقة مدرب الأهلي شبيهة بالريال .. وقنص الكؤوس أسلوب البرتغالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين