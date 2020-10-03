هل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز سبب رحيل فايلر عن الأهلي؟ سيزا يوضح

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة رحيل الجهاز الفني عن الأهلي بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مثل رمضان صبحي ورحيله إلى بيراميدز.
وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي لاعب مميز، ولكن هو قراره الشخصي، وهو ده حال كرة القدم وده بيزنس".
وتابع: "كورونا هي السبب الرئيسي عن تغيير فايلر لخطته المستقبلية في النادي الأهلي".
واعلن بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .
وجاءت قائمة الفريق كالتالي :
ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.
وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الاحد على استاد القاهرة.