ضربه موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة نادي مصر في الدوري

يغيب عمر جابر لاعب فريق نادي بيراميدز عن المباراة المقبلة أمام نادي إف سي مصر، في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.





وحصل عمر جابر على بطاقة صفراء في في الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام المقاصة لتكون الثالثة التي يغيب بسببها عن مواجهة مصر.





ويحل نادي مصر ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز.



