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رياضة

سيزا: الأهلي لم يعرض عليّ قيادة الفريق خلفا لـ فايلر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن أسباب رحيل المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، عن صفوف الفريق في يناير.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "المدير الفني له حق القرار ورأيه في رحيل أي لاعب عن الفريق ويجب احترام وجهة نظره الفنية".

وتابع: "فايلر يرى أن هناك لاعبين في مركز المهاجم أفضل من أزارو وهم مروان محسن وأجايي وآليو بادجي".

كما تحدث ديفيد سيزا،، عن حقيقة عرض الأهلي عليه لتولي المسئولية الفنية خلفًا لفايلر وحتى نهاية الموسم والبطولة الإفريقية.

وأكد ديفيد سيزا ": "أنا على علم بكل اللاعبين في الأهلي ولدي الخبرة الكاملة عن الفريق والأهلي لم يعرض على قيادة الفريق حتى نهاية مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "الحديث عن تعاقد فايلر مع بيراميدز حتى الآن مجرد شائعات ولا يوجد مفاوضات رسمية معه".

وعن قبوله عرضًا من النادي السماوي حال تلقيه عرضًا منهم، شدد: "أنا الآن لا أعمل ومستعد للعمل في أي نادي بشرط أن يكون العرض مناسبًا".

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء أمس استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن  ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة  المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الاحد على استاد القاهرة.

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