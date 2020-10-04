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أخبار العالم

طبيب البيت الأبيض يعترف: ترامب لم يتجاوز المرحلة الحرجة لـ كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
حسام رضوان
كشف طبيب البيت الأبيض، اليوم الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

ونقلت "سكاي نيوز"، عن طبيب البيت الأبيض إن ترامب يبلي بلاء حسنا وأحرز تقدما كبيرا منذ تشخيصه بفيروس كورونا، مضيفا أن ترامب لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد لكنه الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر.

وتابع:" ترامب لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة ولم يكن بحاجة لأكسجين إضافي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر فيديو عبر حسابه على تويتر من داخل مركز والتر ريد العسكري الطبي تحدث خلالها عن حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ ترامب الفيديو بتوجيه الشكر إلى من قدموا له الرعاية من أطباء وممرضين في المركز الطبي الذي يعتقد أنه الأفضل في العالم بسبب العمل الرائع الذي يقومون به.

وقال:"أتيت إلى هنا وكنت أشعر بأنني على ما يرام، ولكنني أفضل بكثير الآن، وأعمل بجد من أجل العودة لأنه لا يزال علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا - شعار حملته الانتخابية- وقمنا بعمل رائع في هذا الصدد لكن لا يزال هناك العديد من الخطوات لاتخاذها لإنهاء هذا العمل".

وأكد ترامب أنه يشعر بأنه على ما يرام، ولكن لا أحد يعلم ما قد يحدث في الأيام القليلة المقبلة "هذا هو الاختبار الحقيقي..سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

إلى ذلك، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن محاولة طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطمأنة الجمهور بشأن حالته بعد إصابته بفيروس كورونا إلى أدت حدوث ارتباك واسع النطاق ومخاوف بشأن شفافية الحديث عن حالته الصحية، حيث قال مصدر مطلع على صحة ترامب للصحفيين إن الـ48 ساعة القادمة ستكون حرجة في تحديد مدى شدة الإصابة.

كان طبيب ترامب شون كونلي أعلن أنه تقييمه متفائل لحالة الرئيس الأمريكي، مضيفا أنه على ما يرام، وأنه خال من الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن أعراض الإصابة والتي تضمنت سعال خفيف للغاية واحتفان أنفي وإرهاق، قد تم حلها وتحسنت.

ولكن كونلي كان مراوغا بشأن متى وما إذا كان ترامب سيتلتقى "أكسجين إضافي" وقال "إنه لا يتلقى الأكسجين الآن".

لكن مصدرًا مقربًا من البيت الأبيض قال إن ترامب تلقى أكسجينًا إضافيًا منذ أن بدأ مرضه. وقال المصدر إن ترامب كان تلقى الأكسجين بالتأكيد، مضيفا أن ذلك كان يوم الجمعة.

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