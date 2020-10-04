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مرأة

باللون الفضي .. زوجة ماجد المصري تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
هاجر هانئ
حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري،على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمقطع فيديو قصير لها خلال مشاركتها في إحدى المناسبات.

وتألقت رانيا أبو النصر في الفيديو بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الفضي المزين بالنقوشات والتطريزات الراقية التي زادت من جاذبيتها.

وحمل فستان زوجة ماجد المصري في أحدث ظهور لها توقيع مصمم الأزياء أحمد حافظ، وتميز الفستان بأنه كشف عن قوامها المثالي والرشيق.

وانتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عال ومتناسق مع إطلالتها، فيما تزينت ببعض المجوهرات الألماسية والراقية التي منحتها إطلالة متكاملة ومظهرا جذابا.

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أما من الناحية الجمالية،اعتمدت زوجة ماجد المصري على تسريحة شعر من أنامل المصفف Michel Mocca، حيث بدت بتسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها و متناسقة مع إطلالتها أيضا.

فيما وضعت لها خبيرة التجميل نسمة منصور مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الصاخبة التي كشفت عن جمال ملامحها، وأكملت إطلالتها بكلاتش صغير باللون اللبني .

جدير بالذكر أن مسلسل "الوجه الآخر" يعد آخر مشاركات الفنان ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية،ويعد ثاني بطولاته في الدراما بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

ويدخل ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر"،فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، يتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

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