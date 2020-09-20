بملابس عصرية.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بـ stories جديدة لها.





تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة عصرية و ملفتة، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزقا ونسقت معه بلوزة ستان باللون الذهبي الذي لا يحمل اي نقوشات و اتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضة.





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وانتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيقا ومميزا ذا كعب عال، وأكملت إطلالتها بباقة من الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها.





ومن الناحية الجمالية، وضعت زوجة ماجد المصري مكياجا جذابا كشف عن جمالها، واعتمدت على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها.