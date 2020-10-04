وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل التحويل من الممارسة إلى العداد الكودي.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء ، إنه بعد قرار مد تقديم تركيب العدادات الكودية الجديدة ، تم تحول الممارسة إليه ومد الفترة وفتح الباب على المنصات الإلكترونية .
وأضاف ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع ، على فضائية دى ام سى ، أن عدد الزوار على المنصات الإلكترونية يصل إلى حوالى من 60 إلى 30 الف زائر .
وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء ، أن كل الزوار لا تعني طلبات العدد الكودى الجديد ، ولكن يمكن ان يكون اعداد لبعض البيانات المطلوبة بالإضافة إلى أكثر من 6000 زائر تم الرد عليهم ، منوهًا إلى أن العدادات الكودية يتم تركيبه ولكن عن طريق رقم وهو أداة دقيقة .
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء ، أن العدادات الكودية لا تقنن للوضع لأنه برقم وليس باسم صاحبه، وعندما يتم تقنين وضع الوحدة السكنية على الفور يتم تحويل اسم العداد إلى صاحبه ، وآليات تقنين الوحدة السكنية جميعنا على دراية بها .
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء ، أن التركيبات للعدادات الكودية بدأت منذ 1 اكتوبر ، والطلبات المقدمة وصلت إلى أكثر من مليون وحدة عقارية ،والطلبات أكثر من 750 ألف طلب.