الإسكان: تخصيص 207.5 مليون جنيه لخدمات المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد

أعلن الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 207.5 مليون جنيه لخدمات المياه والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادى الجديد للقرى الأكثر احتياجا ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وللارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي، وتمكينهم من الحصول على كل الخدمات الأساسية.





وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم تخصص 151,5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمناطق أبنوب والبداري وساحل سليم وصدفا والقوصية ومنفلوط ومركز أسيوط.





بالإضافة إلى إحلال وتجديد (36) بئرا باستخدام الحفار الميكانيكي بجميع محطات المياه الارتوازية على نطاق المحافظة، وإحلال وتجديد جزئي للمحطات المرشحة بتوريد وتركيب طلمبات طاردة مركزية مختلفة الأنواع ولوازمها، فضلا عن توريد عدد (15) مولدا، و200 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات، كما تم تخصيص 56 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالداخلة والفرافرة، وحفر (6) آبار للشرب بمراكز محافظة الوادي الجديد ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة )، وتوريد (6) مولدات، و(10) طلمبات أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات و113 ماسورة قطر 6 بوصات، وتوريد 1500 متر كابلات للطلمبات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن المبادرة استهدفت فى مرحلتها الأولى توفير خدمات مياه الشرب النقية، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ (60) قرية مستهدفة بمحافظة أسيوط بتكلفة إجمالية 209 ملايين جنيه، تضمنت مد وتدعيم شبكات المياه بـ (53) قرية من القرى المستهدفة بطول (35100) متر.





وتنفيذ (35) بئرا بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات المياه بـ (7) قرى من القرى المستهدفة بطول 64000 متر، وتنفيذ (6) آبار بمحافظة الوادى الجديد، كما تضمنت توصيل خدمات الصرف الصحى لـ (8) قرى من المستهدف بمحافظة أسيوط و(5) قرى بمحافظة الوادى الجديد، ليجنى ثمار تلك المبادرة 900 ألف مواطن.