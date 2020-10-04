سفير البحرين لدى القاهرة: اتفاق السلام السوداني في جوبا سيحقق تطلعات الشعب

شارك هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمستشار ربيعة عبد الله سعد ربيعة، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين في الخرطوم، في الاحتفال الذي أقيم أمس، السبت، بمناسبة مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام من حركات الكفاح المسلح السودانية، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى جلالة الملك المفدى من فخامة الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان.











وجاءت المشاركة البحرينية بتكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وحضر مراسم التوقيع على الاتفاق بساحة الحرية بجوبا، الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السودان، وقادة بعض الدول الأفريقية وممثلو الدول العربية والأجنبية، والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وممثلو حركات الكفاح المسلح في السودان.









وأعرب السفير هشام بن محمد الجودر عن فخره واعتزازه بهذا التكليف من الملك لحضور مراسم التوقيع على اتفاق السلام نيابة عنه في هذه الخطوة السياسية المهمة التي ستسهم في تعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار والازدهار في السودان الشقيق، مشيدا بالجهود التي بذلتها جمهورية جنوب السودان للتوصل إلى هذا الاتفاق المهم الذي من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام، متمنيا للشعب السوداني دوام التطور والنماء.







