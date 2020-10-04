AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سفير البحرين لدى القاهرة: اتفاق السلام السوداني في جوبا سيحقق تطلعات الشعب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
اتفاق جوبا بين الحكومة
اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية
ميس رضا
شارك هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمستشار ربيعة عبد الله سعد ربيعة، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين في الخرطوم، في الاحتفال الذي أقيم أمس، السبت، بمناسبة مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام من حركات الكفاح المسلح السودانية، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى جلالة الملك المفدى من فخامة الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان.


وجاءت المشاركة البحرينية بتكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وحضر مراسم التوقيع على الاتفاق بساحة الحرية بجوبا، الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السودان، وقادة بعض الدول الأفريقية وممثلو الدول العربية والأجنبية، والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وممثلو حركات الكفاح المسلح في السودان.


وأعرب السفير هشام بن محمد الجودر عن فخره واعتزازه بهذا التكليف من الملك لحضور مراسم التوقيع على اتفاق السلام نيابة عنه في هذه الخطوة السياسية المهمة التي ستسهم في تعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار والازدهار في السودان الشقيق، مشيدا بالجهود التي بذلتها جمهورية جنوب السودان للتوصل إلى هذا الاتفاق المهم الذي من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام، متمنيا للشعب السوداني دوام التطور والنماء.


ووقّعت الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، اتفاقًا لحل عقود من الصراعات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.


كما حضر مراسم التوقيع بساحة الحرية في جوبا رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي والصومال، بجانب رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، والمبعوث الأمريكي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.
Advertisements

موضوعات متعلقة

البرهان يصل جوبا للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام

بدء مراسم توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في جوبا

تتضمن 8 بروتوكولات| الحكومة السودانية والحركات المسلحة توقعان على اتفاقية سلام جوبا

استعادة الأمن .. بيان مشترك لـ أمريكا وبريطانيا والنرويج يرحب باتفاق السلام السوداني

يوم عيد.. وفد سوداني يصل جوبا للاحتفال باتفاقية السلام بين شطري البلاد

حزب سوداني يطالب أطراف السلام بالالتزام ببنود اتفاقية السلام

ترشيحاتنا

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه

كاميرات المراقبة التقطتها.. رد فعل شابة بعد قبولها في الوظيفة.. فيديو

سعر هوندا honda crv اليوم في مصر .. صور

أخبار التوك شو.. السيناريو المتوقع للانتخابات الأمريكية حال عجز ترامب بسبب كورونا.. والاسم الحركي لـ السادات بحرب أكتوبر

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

نائب مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

محتشمة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن إطلالات صابرين في عيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة

القائمة الكاملة لأسعار كيا 2020 / 2021 في مصر

محتشمة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن إطلالات صابرين في عيد ميلادها