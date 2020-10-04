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أخبار العالم

أبو الغيط يزور الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق له، واجب العزاء إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب أبوالغيط – خلال لقائه بأمير الكويت بقاعة التشريفات بالمطار الأميري – عن خالص عزاءه في وفاة أمير الإنسانية، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

ومن جانبه ، أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه أبو الغيط من صادق المواساة، وخالص التعازي والدعاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان في استقبال أبو الغيط على أرض المطار الأميري، وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.
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