أمن القاهرة يكشف ملابسات واقعة اقتحام شركة اتصالات بحلوان

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة السطو على فرع إحدى شركات الاتصالات بحلوان، حيث تبين أن موظفا بالشركة استعان بصديقه لتنفيذ الواقعة بمسدس بلاستيك، وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.





تبلغ للمقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بوقوع حادث سرقة بالإكراه داخل فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.









وبسؤال أحد موظفى الشركة أفاد بأنه أثناء تواجده داخل الفرع فوجئ بدخول أحد الأشخاص يرتدى كمامة قام بتهديده بسلاح نارى (طبنجة) واحتجازه داخل حجرة ملحقة بالفرع واستولى على كمية من كروت الشحن، ومبلغ مالى قدره 11 ألف جنيه ولاذ بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية الموظف.





وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله وأقر بأنه نظرًا لسابقة اختلاسه مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه قيمة كمية من كروت الشحن قام بالاستيلاء عليها من الشركة عمله والتصرف فيها بالبيع لصالحه، اختمر فى ذهنه فكرة الاستيلاء على المسروقات واختلاق واقعة سرقته بالإكراه.





وفى سبيل ذلك استعان بأحد أصدقائه (له معلومات جنائية) للحضور لفرع الشركة عمله والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط الأخير.





واعترف بارتكاب الواقعة بالتواطؤ مع المذكور مستخدمًا هيكل سلاح نارى على هيئة طبنجة "بلاستيك"، لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما وإثبات صحة رواية المتهم الأول بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه على خلاف الحقيقة.



