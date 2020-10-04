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تعليم

رئيس جامعة قناة السويس: 205 طلاب وطالبات يؤدون المقابلات الشخصية للبرامج المميزة غدا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:03 م
رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
انجي هيبة
أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أنه تقرر عقد المقابلة الشخصية لطلاب برنامج BIS وبرنامج FMI، غدا الاثنين، بمقر كلية التجارة  المبنى التعليمي  الساعة العاشرة صباحًا حيث يؤدي المقابلة ١٣٣ طالب ببرنامج الـ BIS و٧٢ طالبا ببرنامج الـ FMI.

مشيرا إلى أن اجتياز المقابلة الشخصية يعد شرطًا أساسيًا للالتحاق بالبرنامج وفي حالة عدم اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية يتم تحويله أما لبرنامج شعبة اللغة الانجليزية – النظام الفصلي أو لبرنامج الساعات المعتمدة تبعًا لرغبة الطالب.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن المحاور الرئيسية للمقابلة الشخصية تتمثل فى تعريف الطالب بنفسه وتوضيح المهارات التي يتميز بها كما يسئل الطالب عن سبب اختياره للبرنامج المراد الالتحاق به.

وأضاف الدكتور محمد أبو العلا منسق عام البرامج المميزة أن سداد المصروفات الدراسية للبرامج المذكورة يبدأ عقب إعلان نتيجة اجتياز المقابلة الشخصية ولمدة اسبوع فقط.

هذا وتشكل لجنة المقابلات الشخصية من  الدكتورة هدى محمد عبد الله  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد ابراهيم ابو العلا المنسق العام للبرامج الجديدة والدكتورة رنا محمد عبد العال مدرس العلوم السياسية بالكلية والدكتورة بسمة مدحت فرحات مدرس إدارة الأعمال بالكلية.

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