حقيقة اشتراط تسديد المتأخرات لحصول المواطنين على إفادة الكهرباء بقانون التصالح

اوضح المهندس محمد السيد، رئيس مجلس ادارة شركة القناة للكهرباء، حقيقة ورود عدد من شكاوي المواطنين بشان اجبارهم بتسديد المتاخرات شرط الحصول علي افادة تركيب العداد في الوحدات المخالفة وضمن اجراءات التصالح.

واكد رئيس شركة القناة للكهرباء، انه في حالة جدولة المتاخرات وتسديد العميل لها بنظام التقسيط، يحصل علي الافادة فورا وبدون اي صعوبات، ولكن في حالة عدم جدولتها يطالب بتسديد اجمالي المتاخرات شرط الحصول علي الافادة، مشيرا الي انه في حالة وجود اي شكوي للعميل عليه التوجه مباشرة لمكتبه، واعدا بسرعة حلها، تسهيلا علي المواطنين وازالة لاي عقوبات تواجههم في سبيل التصالح علي الوحدات المخالفة.

وتقدم عدد من المواطنين بشكوي اصرار كهرباء القناة، علي تحصيل المتاخرات دفعة واحدة، شرط الحصول علي افادة تركيب عداد الكهرباء، لاستكمال اجراءات التصالح علي مخالفات البناء.

أكدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن موافقة مجلس النواب على قانون التصالح مع مخالفات البناء ستمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها من سارقى التيار الكهربائى، لافتا إلى أنه سيتم حساب الاستهلاك الفعلى للمواطن من خلال العداد مسبوق الدفع الذى سيتم تركيبه.

ويتوقع، فور إقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد سيتم فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية و المخالفة مرة أخرى، حيث تشترط شركات توزيع الكهرباء الحصول مقدم الطلب على جواب التصالح مع الحى التابع له بعد سداد قيمة التصالح التى يحددها الحى .





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